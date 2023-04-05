В одной из школ Хивского района открыли мемориальную плиту участнику СВО

На базе МКОУ «Чувекская СОШ им. А.Сефербекова» состоялось открытие мемориальной плиты погибшему в ходе специальной военной операции Ремику Салихову.

На открытии приняли участие глава МОСП «сельсовет Чувекский» Сабир Габибов, учащиеся, педагоги, односельчане и родственники погибшего. Перед подробным рассказом педагога Чувекской СОШ Махмудбега Казимагомедова о Ремике Салихове, подняли флаг и прозвучал гимн РФ.

С обращением к населению и родственникам выступил глава МОСП «Сельсовет Чувекский» Сабир Габибов : «Мы сегодня собрались почтить память нашего односельчанина Ремика Салихова, героически погибшего в ходе специальной военной операции 5 апреля 2022 года.

Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, командир отделения десантно-штурмовой роты, старший сержант Ремик Салихов посмертно награжден орденом Мужества. Как и прежде, и сегодня выражаю благодарность родителям Ремика Салихова за достойное воспитание детей. Погибший отдал жизнь за наше спокойное и мирное будущее. В нашей памяти он останется навсегда».

Право открытия мемориальной плиты было предоставлено отцу нашего героя Исрафилу Салихову.

После выступления педагогов и родственников Ремика Салихова, учащиеся Чувекской школы на табасаранском языке прочитали стихи, посвященные погибшим бойцам.

Кроме того, мемориальный баннер в память о Ремике Салихове установили при въезде в село Чувек недалеко от школы.

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