В Общественной палате Российской Федерации объявлены предварительные итоги акции, посвящённой участникам Великой Отечественной войны, освобождавшим Ростовскую область

Среди лучших исследователей судеб участников Великой Отечественной войны, чей боевой путь был связан Донским краем, отмечающим в этом году 80-летие со дня освобождения – Абдулла Абасович Магомедов, научный сотрудник музея Боевой славы г. Буйнакска филиала национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи, заслуженный учитель и наставник молодежи Республики. Он всю свою жизнь посвятил поиску пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны. Автор книг о защитниках Родины, удостоен медали «Патриот России». Абдулла Абасович возвращает погибшим бойцам имена, по крупицам восстанавливает судьбы. Герой его исследовательской работы — кавалерист Сагадулла Сагадуллаев, уроженец села Буглен, участвовал в освобождении Азова. Далее боевой путь проходил через Белоруссию, Венгрию, Австрию…

Родина по достоинству оценила подвиги Сагадуллы Сагадуллаевича. А после войны он свой опыт разведчика передавал молодому поколению, работая инструктором по разведке в Махачкалинской пограншколе.

«Подвиг героев, освобождавших Ростовскую область, навсегда в сердцах дончан», — подчеркнул соорганизатор акции, член ОПРФ Леонид Шафиров.

Победителями первого конкурсного этапа также стали жители Оренбургской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан.

Ознакомиться с исследовательскими работами можно в группе оператора проекта – Ассоциации почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи https://vk.com/glorygallery

Конкурс «Дон. Дорога фронтовая» проводится в рамках реализации общественно значимого (социального) проекта «Когда говорят памятники» при поддержке Автономной некоммерческой организации «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области».

Подать заявку для участия можно до 23 марта 2023 года (ссылка на положение https://disk.yandex.ru/d/ROal6dXj_MjSWg). Итоги конкурса исследовательских работ подводятся поэтапно. Окончательные результаты будут объявлены в мае текущего года.