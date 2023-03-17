В Общественной палате РД выбрали представителя для работы в Общественной палате России

Сегодня в Доме дружбы в Махачкале состоялось заседание Общественной палаты РД, на которой было проведено голосование за кандидатов в новый состав Общественной палаты Российской Федерации.



Накануне прошел Совет ОПРД, на котором был выдвинут ряд кандидатов. Председатель ОП Дагестана Абдулмукъмин Ибрагимов напомнил, что к кандидатуре имеются определенные требования, которые довольно высоки. Совет выдвинул из своего состава следующих кандидатов, это Магомедов Айгун Халидович и Магомедов Бахмуд Магомедович.

Члены ОП РД на заседании единогласно проголосовали за выдвинутых на рассмотрение кандидатов. Затем состоялось тайное голосование членов Общественной палаты республики посредством опускания заполненного опросного листа в запечатанную урну.

Выступившие члены ОП РД дали положительные характеристики каждому из них, отметив, что оба кандидата достойны высокой чести представлять Дагестан в Общественной палате России.

Счётная комиссия общественного органа, тут же рассмотрев опросные листы, определила, что наибольшее количество голосов набрал Магомедов Айгун Халидович. Члены Общественной палаты РД, проголосовав, согласились с принятым решением.

Айгун Магомедов поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что готов к ответственной работе на новом посту, и что приложит все силы для развития Дагестана.

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