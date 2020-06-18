В Общественной палате РД обсудили доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг»

17 июня в Общественной палате в рамках круглого стола прошло обсуждение доклада Ассоциации НОМ «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ». Участие в мероприятии приняли Совет ОП Дагестана, члены и эксперты палаты, СМИ.

Руководитель палаты Абдулмуъмин Ибрагимов выступил с докладом о методах манипуляции общественным мнением с целью дискредитации голосования по поправкам к Конституции РФ. В качестве наиболее частых приемов манипуляции были названы распространение ложной информации о якобы вводимых ограничениях при голосовании; подмена событий; искажение смысла вводимых изменений к Основному закону; некорректное цитирование и подтасовка фактов и другие.

После доклада участники обсуждения озвучили свои предложения для выявления м противодействия недостоверной информации.

Члены и эксперты палаты пришли к решению подготовить направления наблюдателей по спискам Общественными палатами муниципалитетов, политическими партиями РД, общественными организациями, а также изъявившими желание гражданами стать наблюдателями на предстоящем голосовании.