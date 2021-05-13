В обществе «Знание» создан новый наблюдательный совет

Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет общества «Знание». Его заместителями стали помощники президента Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина.

Новый руководящий состав был утвержден на III съезде российского общества «Знание», определили также дальнейший вектор развития.

Генеральным директором общества стал основатель холдинга «Нетология групп» Максим Древаль.

Российское общество «Знание» – общественная некоммерческая организация, действующая с 2016 года.

В марте 2021 года Древаль предложил создать современную и технологичную платформу знаний, которая бы опиралась на просветительский опыт и традиции Советского Союза.

Президент России Владимир Путин поддержал предложенную идею и в ходе послания Федеральному Собранию 21 апреля заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.