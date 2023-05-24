В образовательных учреждениях Махачкалы проходят уроки мужества «На страже Родины»

В преддверии Дня пограничника в школах города Махачкалы проходят тематические уроки, приуроченные ко Дню пограничника. С 22 мая по 27 мая совместно с Погрануправлением и Минобрнауки Дагестана проводятся уроки мужества, в ходе которых организован показ видеосюжета о службе пограничников. На мероприятиях ученики читают стихи, поют песни, подготовлены рисунки и стенгазеты по теме.

Целью классных часов является воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к большой и малой Родине; формирование активной гражданской позиции, положительного отношения к российским вооружённым силам, к службе в армии.

Помимо этого, с 22 мая в образовательных организациях города оформляются уголки пограничника с размещением в них, помимо общей информации, агитационных материалов о военной службе по контракту в пограничных органах ФСБ России.

Представители Погрануправления рассказывают ребятам об истории создания пограничных войск в России, традициях пограничной службы, подвигах пограничников.

28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск.