В нынешнем году в Дагестане на 17 объектах электроснабжения будет начата работа по увеличению мощностей

Такие данные премьер-министру республики Абдулмуслиму Абдулмуслимову в ходе заседания Оперштаба озвучил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов.

По словам Абаимова, с начала 2023 года в распределительных сетях электроснабжения произошли 52 значимых технологических отключения с обесточением более 20 тыс. человек, из них 25 отключений были связаны с перегрузом электрооборудования.

«Для того чтобы решить проблему с перегрузом оборудования на подстанции «Советская» 2,5 тыс. кВА в зоне Дербентского района заменили на 10 тыс. кВА. На остальных объектах, где по необходимости продолжаются вводиться ограничения. Для того, чтобы начать работы на 17 объектах в текущем году из федерального центра выделено почти 900 млн рублей.

Из 17 объектов, работы будут проведены на 14 подстанциях мощностью 35 и 100 кВт и трех объектах воздушной линии 110 кВт. Работа будет начата в этом году. В настоящее время проектирование завершилось, сейчас проходит главгосэкспертиза, завершить работу планируем до конца 2024 года», — сообщил о ближайших планах Виктор Абаимов.