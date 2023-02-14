В Новоцилитлинской школе Гумбетовского района открыли «Парту Героя»

В мероприятии приняли участие отец кавалера ордена Мужества, участника СВО на Украине и миротворческий миссии в Сирии Ахмеда Магомедова Алихма Магомедов, директор данной школы Шарапудин Алиханов, заместитель главы АСП «Сельсовет “Цилитлинский”» Исмаил Аликиличов, воины-интернационалисты и другие. «Парту Героя» посвятили отдавшему жизнь за Родину в ходе СВО на Украине младшему сержанту, уроженцу села Цилитль Ахмеду Магомедову.

Отметим, что цилитлинцы отправили на передовую СВО сушеную колбасу, урбеч, сушеное мясо и другие дагестанские продукты. Сельчане объявили новый сбор помощи для фронта. Пожелаем нашим воинам вернуться домой с победой!