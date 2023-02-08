В Новомакинской СОШ состоялась встреча старшеклассников с участником СВО

В Новомакинской СОШ состоялась встреча старшеклассников и отряда Юнармии с участником специальной военной операции на Украине, выпускником этой школы Абдулакимом Пашаевым.

Мероприятие было организовано в целях патриотического воспитания обучающихся, развития чувства гордости за соотечественников, отстаивающих честь и свободу братских народов.

29-летний сержант службы, военнослужащий пехотного полка Абдулаким Пашаев находится в зоне СВО с августа 2022 года. Воинскую обязанность исполняет на территории Херсонской области, является старшим стрелком-пулеметчиком. В ходе службы принимал активное участие в боях у населённого пункта Давыдов Брод.

В рамках беседы боец рассказал о трудностях на передовой, своей службе, ответил на интересующие ребят вопросы.