В Новолакском районе завершилась осенняя призывная кампания

Осенняя призывная кампания, начавшаяся 1 ноября, завершается в Новолакском районе. В течение двух месяцев администрация муниципалитета, сел и военкомат тесто взаимодействовали, проводили слаженную работу, направленную на обеспечение отправки на призыв срочников.

Кроме того, была проведена огромная работа по вручению повесток, поиску призывников в возрасте от 18 до 27 лет, проживающих за пределами республики, предоставлению справок на студентов очного обучения.

Информационно-разъяснительная работа, подворные обходы, беседы с самими призывниками и их родителями, помощь сотрудников Военкомата и сотрудников правоохранительных органов, контроль со стороны руководства района, поселений, ответственных специалистов позволили выполнить план в полном объеме.