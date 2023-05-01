Общество

В Новолакском районе воины-афганцы встретились с родителями призывников

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В администрации сельского поселения Тухчар прошло собрание с родителями призывников и уклонистов. Всего на встречу с представителями администрации, депутатами и воинами-афганцами пришли порядка 20 человек.

Тухчарцы всегда отличались высокой готовностью к службе в армии. Многие ребята после службы в армии устраиваются на работу в правоохранительные органы, заключают контракты, участвуют в специальных операциях. Вот и сейчас порядка 70 ребят-тухчарцев из числа контрактников, мобилизованных и добровольцев участвуют в специальной военной операции.

Во встрече выступили с разъяснительными беседами воины-афганцы нашего района. Вопросы поднимались разные. Многие родители недопонимают, отсюда возникает недопонимание и у детей, — отметили организаторы встречи.

Недопонимание иногда приводит к тому, что некоторые молодые ребята уклоняются от службы в армии.

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