Общество

В Новолакском районе в День защиты детей посетили ряд семей мобилизованных и погибших участников СВО

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В Новолакском районе акцию в поддержку детей участников спецоперации в преддверии Дня защиты детей поддержали депутат Народного Собрания РД Артур Исрапилов, начальник Управления Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района Магомед-Гаджи Айдиев и и.о. главы Новолакского района Сулейман Рамазанов.

Ими были охвачены порядка 20 семей мобилизованных и погибших участников СВО с детьми.

Вместе со словами благодарности и признательности семьям была оказана материальная помощь и доставлены фруктовые корзины.

Помощь оказана по личной инициативе каждого из участников акции.

В своей поздравительной речи они отметили, что это знак признательности тем женам, которые не только ждут своих мужчин с фронта, но и всеми силами помогают бойцам здесь, в тылу, оказывают поддержку, воспитывают детей и несут все тяготы семейного быта.

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