В Новолакском районе усилили работу по уточнению адресов лиц-призывников, уклоняющихся от мобилизации и находящихся за пределами республики

В администрации МО «Новолакский район» под руководством руководителя муниципалитета Магомед-Гаджи Айдиева и Уполномоченного Главы РД Мурада Джабраилова прошло расширенное заседание призывной комиссии.

На повестке дня – ход мероприятий по частичной мобилизации в районе в рамках реализации Указа Президента РФ и Указа Главы РД.

На совещании присутствовали представители военного комиссариата, Совета старейшин, заместители главы, руководители поселений и специалисты по военно-учетным столам.

Выслушав ответственных с анализом по проведенной работе в части вручения повесток, выявления лиц, уклоняющихся от призыва или находящихся за пределами республики, были рекомендованы ряд мер, направленных на активизацию работы.