В Новолакском районе участнику СВО помогут в домостроении по программе переселения лакцев на новое место жительства

Накануне к и.о. руководителя Новолакского района Сулейману Рамазанову обратился участник СВО, мобилизованный Гаджиабдулла Габиев.

В ходе беседы гражданин попросил провести уличное освещение вблизи дома, а также помочь в упорядочении документации по домостроению в рамках программы переселения лакцев на новое место жительства.

С приглашением ответственного сотрудника администрации района по вопросам взаимодействия с Управлением Правительства РД по вопросам переселения Абдурашида Буттаева был рассмотрен данный вопрос с поручением дальнейшего оказания помощи в домостроении.

Напомним, неделей ранее коммунальные долги, числящиеся за домом Гаджиабдуллы, были погашены полностью руководством муниципалитета из личных средств.