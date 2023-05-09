В Новолакском районе стартовала онлайн-акция «Мой герой Великой Отечественной войны»

Данная акция посвящена Дню Победы. В рамках акции работники администрации района, сельских поселений, учреждений, организаций и все желающие размещают на аватарках своих соцсетей и мессенджеров фото своего Героя — участника Великой Отечественной войны.

Есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени и которые не стираются из памяти людей. Напротив, временной разрыв с возрастающей силой подчёркивает их величие.

История учит человека любить свой народ, землю, на которой он живёт. Память об этих событиях неподвластна времени.

Данная онлайн-акция имеет как образовательную, так и воспитательную направленность, так как способствует формированию личностных качеств, гражданской позиции, уважения к старшему поколению, поднятию авторитета армии, развивает личностные качества, общий кругозор.