Общество

В Новолакском районе стартовала акция «От наследников Победы»

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Уроженец села Новочуртах Новолакского района, правнук участника Великой Отечественной войны, участник СВО Кушиев Абумуслим поздравляет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и труда, всех земляков с приближающимся праздником 9 Мая.

Он рассказывает, что прадед, в 1941 году был призван на фронт Лакским РВК: «Советские войска проявляли чудеса храбрости и героизма. Воинские части часто перебрасывали из одной местности в другую.

Так, войсковую часть, где воевал прадед, эшелоном перенаправили на другой участок границы. В дороге налетели немецкие самолёты, и началась массированная бомбордировка. Эшелон был полностью разгромлен, не выжил никто. В этой бойне на Украине и погиб мой прадед. Ему было только 21.

Великую цену заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет рядом с нами! Но мы помним об их героизме! В эти предпраздничные дни обращаюсь к вам с поздравлениями: желаю вам здоровья, душевного тепла, внимания!».

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