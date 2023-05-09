В Новолакском районе стартовал флешмоб #ДеньПобеды05 в рамках акции «Под знаменем Победы»

Друзья, коллеги, родственники, знакомые, наши жители, даю старт флешмобу #ДеньПобеды05, в рамках которого вы можете рассказать о своих дедах и прадедах – участниках ВОВ и разместить в своих соцсетях.

Сегодня с гордостью хочу рассказать о моих дедах – оба участника Великой Отечественной войны: Каммаеве Омари и Рамазанове Гази.

Каммаев Омари Керимович родился в 1925 году в селе Кули Кулинского района. Воевал на Курской дуге. Награжден медалями и орденами. После возвращения с войны работал учителем в Новокулинской школе. Работал председателем Райисполкома, председателем колхоза им.Ленина.

Рамазанов Гази Рамазанович родился в 1904 году в с.Курхи Лакского района. Воевал за освобождение Польши, Румынии, Венгрии, Югославии. Награжден различными медалями, орденами, почетными грамотами. Послевоенную жизнь посвятил сельскому хозяйству Новолакского района, поднятию ее экономики.