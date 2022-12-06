В Новолакском районе с родителями призывников проводят разъяснительные беседы

До конца осенней призывной кампании осталось чуть меньше месяца. На службу в армию от Новолакского района уже отправились более 15 ребят. Чтобы достучаться до тех, кто все еще избегает призывной комиссии, в районе решено обратиться к мамам и папам. Специалисты военно-учетных столов проводят подомовые обходы с целью разъяснительной беседы — достучаться до ребят, помочь им, подсказать пути решения проблем.

Осенняя призывная кампания никак не связана с частичной мобилизацией, поэтому думать, что новобранца могут отправить в зону СВО или в новые регионы не стоит. Специалисты разъясняют родителям, что есть категории ребят, которые могут подпадать под отсрочку. Для этого необходимо предоставить в Военкомат соответствующие документы. А вот для тех, кто не хочет нести почетную службу в рядах российской армии и не имеет причин на отсрочку, предусмотрена административная и уголовная ответственность.