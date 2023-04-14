В Новолакском районе прошла встреча и.о. главы района Сулеймана Рамазанова с участником СВО Мовсуром Оздемировым

Во встрече принял участие также глава села Новолакское Сулейман Омаров.

Парень рассказал, что воспользовался всеми мерами поддержки, которые действуют на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Парень в ходе встречи попросил руководство района помочь с выделением земельного участка его тёте, нуждающейся в улучшении жилусловий.

В свою очередь, и.о. главы муниципалитета обещал помочь воину в его просьбе.

Напомним, что в рамках частичной мобилизации во время посещения Военкомата, руководство района встретило парня, которого никто не провожал. Выяснив, что это житель нашего района, узнали о его добровольном решении поехать в зону СВО, не уведомив родных первоначально.

Теперь он настоящий защитник Родины, вот уже больше полугода воюет за наши рубежи и убеждает родственников о своем правильном решении.