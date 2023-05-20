В Новолакском районе прошла торжественная церемония посвящения обучающихся в ряды «Юнармии»

Вчера, 19 мая, в День детских общественных объединений, в центральном парке Новолакского района состоялась торжественная церемония посвящения 50 школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Торжественная часть мероприятия началась с выхода знаменной группы — отряда юнармейцев Чапаевской СОШ №1, победителя муниципального этапа Всероссийской военно- патриотической игры «Победа».

Под звуки торжественного марша ребята внесли флаги Российской Федерации, Республики Дагестан и знамя Юнармии.

Перед началом присяги новобранцев с напутственными словами выступила начальник Управления образования Светлана Кудаева. Она выразила надежду, что в ряды Юнармии будут вступать все больше учащихся, любящих родной край и Россию. Светлана Рамазановна подчеркнула, что в настоящее время в зоне спецоперации участвуют бывшие члены юнармейского движения, настоящие патриоты Родины. «Вы, вступающие в ряды юнармейцев сегодня, должны равняться на них, любить Родину, уметь защищать ее всем сердцем», — отметила она.

Клятву верности Отечеству и юнармейскому братству принял начальник районного штаба, где, произнося слова присяги, ребята поклялись быть верными своему Отечеству, помнить его героев, стремиться к успехам в учебе и спорте, быть патриотами и достойными гражданами России.

После произнесения торжественной клятвы юношам и девушкам были вручены удостоверения, символизирующие их причастность к Всероссийскому военно-патриотическому общественному движению «Юнармия», которые они получили из рук и.о. главы муниципалитета Сулеймана Рамазанова.

В своей поздравительной речи Сулейман Зурпукалович выразил слова благодарности всему педагогическому сообществу района за патриотическое воспитание подрастающего поколения.