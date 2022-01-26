Общество

В Новолакском районе прошла акция по доставке горячего питания медикам «красной зоны»

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Глава Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев подписал распоряжение о создании резервного фонда для организации горячего одноразового питания медикам, работающим в «красной зоне».

В фонд по желанию будет зачислен однодневный заработок работников районной и сельских администраций, Управления культуры, Управления образования, Управления сельского хозяйства, ЕДДС и других учреждений и организаций района.

Уже с 25 января в ежедневном режиме для 13 медиков, работающих в «красной зоне» Центральной районной больницы им. Н.М.Мирзоева, будет организована доставка горячего питания. Напомним, акция инициирована Главой Дагестана Сергеем Меликовым. Ранее акцию поддержало Минмолодежи РД совместно с региональным клубом #Мывместе.

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