В Новолакском районе призывная кампания проходит без срывов

С 1 апреля стартовал весенний призыв в армию — в отличие от предыдущего осеннего, который состоялся с опозданием из-за начала частичной мобилизации, в этот раз всё началось в срок.

Согласно Указу Президента России Владимира Путина, весенний призыв продлится до 15 июля 2023 года.

Благодаря выездным мероприятиям по поселениям муниципалитета, встречам с общественностью сел, родителями молодых людей, индивидуальным беседам с призывниками, которые по графику проводил и.о. главы Новолакского района Сулейман Рамазанов, в районе удается провести кампанию штатно, без срывов квоты.

Среди получивших повестки, нет отказывающихся служить в рядах Вооруженных сил России.

До всех доведено, что срок службы — 12 месяцев, срочников в зону СВО не направят.

Кроме того, служить в новых регионах России они также не будут.

Отметим, что под весенний призыв попадают молодые люди от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу.