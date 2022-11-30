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В Новолакском районе приступили к созданию социальных паспортов для семей мобилизованных граждан

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Об этом и о других мерах поддержки мобилизованных и их семей говорили на заседании межведомственной комиссии под руководством главы муниципалитета Магомед-Гаджи Айдиева. Основная задача здесь: конкретизировать объем адресной помощи.

О региональных выплатах по 100 тыс.руб в рамках фонда «Все вместе» доложил директор УСЗН Басир Гаджимурадов. Он рассказал, что свыше 20 человек из числа мобилизованных и добровольцев уже смогли получить эти выплаты.

Напомним, что среди мер поддержки в районе — единовременная выплата по 15 тыс. руб., которая уже перечислена всем мобилизованным.

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