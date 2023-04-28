Экономика

В Новолакском районе планируется установить ветряную электростанцию

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Вопрос предоставления земельного участка для размещения Новолакской ветряной электростанции обсудили в Минимуществе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Совещание провел первый замминистра Хабиб Джанаев с участием представителей компании «НоваВинд» и Минэнерго Дагестана. Проект направлен на более полное обеспечение электроэнергией жителей Новолакского и Кумторкалинского районов.

Как сообщала «Молодежка», накануне премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов по поручению главы региона провёл заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Он напомнил о масштабных отключениях электроэнергии. И добавил, что понимает возмущение людей, когда они в холод остаются без света и тепла. Премьер озвучил критику в адрес филиала компании «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

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