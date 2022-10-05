В Новолакском районе педагоги инициировали создание резервного фонда помощи мобилизованным

Так, учителя школ Новолакского района написали письма руководству с просьбой удержать однодневный заработок и направить вырученные средства на приобретение нужд участников специальной военной операции и мобилизованных, а также их семей.

В этой связи, распоряжением главы МО «Новолакский район» Магомед-Гаджи Айдиева, принято решение создать резервный фонд. В частности, средства могут быть израсходованы на приобретение вещевого мешка увеличенного размера, зимние берцы, зимний и летний камуфлированные костюмы, термоноски, термобелье, комплектов нижнего белья и гигиенических принадлежностей.

Также при остатке средств будет оказана помощь семьям мобилизованных и участников СВО. Для этого в районе создан Штаб, члены которой будут выезжать к семьям и на местах определять комплекс нуждаемости.

В созданный фонд перечислить средства также могут депутаты, бизнесмены и все желающие.