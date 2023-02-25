В Новолакском районе навестили семьи погибших участников СВО

Ко Дню защитника Отечества власти Новолакского района навестили семьи погибших участников СВО и одного без вести пропавшего военнослужащего.
В состав делегации вошли и.о главы муниципалитета С.Рамазанов, его первый заместитель С.Хамзатов, заместитель С.Каравалиев, врио председателя Райсобрания МО А.Омаров, главы поселений, депутаты, а также общественный помощник депутата НС РД Артура Исрапилова З.Мирзоев.
Основная цель визита: оказать внимание и поддержку семьям погибших, предоставить продуктовую помощь от администрации и матпомощь от депутата НС РД Артура Исрапилова.
Так, в этот день оказана помощь 6 семьям.
В ходе посещения и.о главы района поинтересовался в чем нужна помощь местных властей, с какими трудностями встречаются семьи.
Со стороны членов семей погибших участников СВО озвучен ряд предложений, среди них – ремонт дороги, выделение земельных участков.
Озвученные предложения взяты Сулейманом Рамазановым на контроль.