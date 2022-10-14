В Новолакском районе начали вручать сертификаты на земельные участки мобилизованным

Сегодня руководитель Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев встретился с родителями и родственниками мобилизованных граждан.

Основная цель встречи – поблагодарить родных и близких ребят за воспитание мужественных и храбрых сыновей, а также вручить сертификаты на земельные участки.

Напомним, в муниципалитете введена мера поддержки мобилизованным, а также их семьям на выделение земельных участков для строительства домой, в качестве первоочередников.

Сегодня такая мера поддержки оказана более 5 семьям мобилизованных. Это семьи из сел Новолакское и Новокули. На стадии оформления документов и папки семей мобилизованных из других сел района.

Помимо этого, в рамках встречи глава района анонсировал и другую меру поддержки – погашение задолженностей по оплате за коммунальные услуги.

Поделился также своим личным номером телефона, куда родители мобилизованных смогут позвонить по любым возникающим вопросам и проблемам.