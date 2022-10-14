В Новолакском районе начали вручать сертификаты на земельные участки мобилизованным

Сегодня руководитель Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев встретился с родителями и родственниками мобилизованных граждан.
Основная цель встречи – поблагодарить родных и близких ребят за воспитание мужественных и храбрых сыновей, а также вручить сертификаты на земельные участки.
Напомним, в муниципалитете введена мера поддержки мобилизованным, а также их семьям на выделение земельных участков для строительства домой, в качестве первоочередников.
Сегодня такая мера поддержки оказана более 5 семьям мобилизованных. Это семьи из сел Новолакское и Новокули. На стадии оформления документов и папки семей мобилизованных из других сел района.
Помимо этого, в рамках встречи глава района анонсировал и другую меру поддержки – погашение задолженностей по оплате за коммунальные услуги.
Поделился также своим личным номером телефона, куда родители мобилизованных смогут позвонить по любым возникающим вопросам и проблемам.