В Новолакском районе ко Дню защитника Отечества состоится благотворительный концерт в помощь семьям мобилизованных граждан

В районном Центре культуры и досуга в селе Новолакское, 22 февраля в 18:00 часов, состоится Благотворительный концерт, посвященный празднованию Дня защитника Отечества.

Праздничное мероприятие инициировано в поддержку семей мобилизованных участников специальной военной операции на территории Украины.

В программе прозвучат тематические и иные песни, танцевальные ансамбли покажут мастерство, пройдут интермедии.

На концерт также приглашены популярные исполнители дагестанской эстрады.

Стоимость билета – 500 рублей.

Отметим, что все вырученные с концерта средства будут переданы семьям мобилизованных граждан Новолакского района.