В Новолакском районе ко Дню защитника Отечества проведена акция «Посылка солдату»

Педагоги и учащиеся общеобразовательных учреждений муниципалитета в очередной раз приняли участие в акции «Посылка солдату», целью которой является поднятие духа и эмоциональная поддержка солдат, которые участвуют в СВО.

Каждый участник этой акции внес свой маленький вклад в такое большое дело, тем самим поздравив с Днём Защитника Отечества военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, которые сейчас находятся в зоне боевых действий.

И дети, и взрослые понимают, что вдали от родного дома непросто, а потому любая весточка из родных мест будет для него поддержкой и стимулом к преодолению любых трудностей.

По традиции в посылки вложены трогательные письма, поздравительные открытки, сделанные руками учащихся.

Очень важно, чтобы наши ребята — участники СВО знали, что ими гордятся!