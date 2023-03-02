Общество

В Новолакском районе ежемесячно будет проходить прием граждан по вопросам переселенцев и возвращающихся чеченцев-хозяев

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Об этом сообщил в рамках приема граждан, прошедшего 1 марта в Новолакском районе, начальник Управления Правительства Дагестана по вопросам переселения лакской части населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района Магомед-Гаджи Айдиев.

Следует отметить, что не всех граждан удалось принять 1 марта во время приема. Часть желающих, по согласованию, была перенесена на следующий прием.

Прием будет проходить раз в месяц, чередуя территории, с включением переселенческого «Новостроя».

О назначенном дне приема, граждане будут извещены через официальный сайт, соцсети и Телеграм-канал Администрации МО «Новолакский район».

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