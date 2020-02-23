В Новолакском районе Дагестана торжественно открыли парк «Дружба» и памятник участникам ВОВ

Сегодня, 23 февраля, Премьер-министр РД Артём Здунов и Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов посетили Новолакский район по случаю открытия парка «Дружба» и памятника участникам ВОВ, ушедшим на фронт из сел Шушия и Ахар.

Здунов поздравил всех с праздником 23 февраля и подчеркнул важную роль программы «Местные инициативы» в муниципалитетах республики.

Иванов рассказал о подвиге выходцев из района и назвал его образцом для подражания сегодняшнему поколению молодежи. Он сообщил, что решение о строительстве парка было принято на сходе жителей района, инициатива была поддержана местной властью и меценатами.

Строительство парка по проекту «Местные инициативы» было начато в прошлом году. Парк появился на территории площадью 2,5 га между селами Шушия и Ахар.