В Новолакском районе более 100 автомобилей расклеены копиями Знамени Победы и портретами ветеранов ВОВ

Новолакский район в эти дни активно присоединился к акции «Бессмертный автополк». В рамках данной акции свыше 100 автомашин были расклеены копиями Знамени Победы и портретами ветеранов ВОВ.

Одним из первых к акции присоединился и.о. главы Новолакского района Сулейман Рамазанов, который гордо украсил свое служебное авто портретами своих дедов- ветеранов ВОВ и приклеил копию знамени победы.

К акции присоединиться пожелали сотрудники ОМВД РФ по Новолакскому району, работники администрации и волонтеры Победы.

Примечательно, что в райцентре многие прохожие изъявили желание участвовать в акции и просили наклейки с копиями знамени победы для дальнейшей расклейки на своих авто.