В Новокохановке Кизлярского района расширится разведение осетровых

Сергей Меликов посетил предприятие по выращиванию осетровых рыб в Кизлярском районе Дагестана и убедился в необходимости расширения данного предприятия.

Гендиректор СК-АКВА Ильман Батаев рассказал, что проект реализуется за счёт инвестиций и господдержки.

На настоящий момент здесь задействовано 16 рабочих. После расширения предприятия будет создано ещё 50 рабочих мест.

Врио главы республики убедился в перспективности данного проекта, которому недавно присвоен статус приоритетного, благодаря чему СК-АКВА может получить господдержку.