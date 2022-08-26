В Новокаякентской начальной школе-сад завершены ремонтные работы

Руководитель Каякентского района Магомед Эльдерханов встретился с родителями и коллективом образовательного учреждения «Новокаякентская начальная школа-сад №1».

Поводом для встречи стало завершение ремонтных работ в учреждении. К всеобщей радости и родителей, и педагогического коллектива детское образовательное учреждение в этом году прошло конкурсный отбор на проведение капитального ремонта.

Впервые — здание, построенное еще в 1954 году, претерпело такое грандиозное перевоплощение, превратившись в современное, красивое здание со светлыми, просторными классными помещениями и группами для детей дошкольного возраста.

Радоваться на самом деле есть чему в ходе прошедших ремонтных работ в здании учреждения заменена полностью крыша, общей площадью 460 кв.метра, отопительная система, заменены окна, двери, полы, потолки, построен теплый туалет с установлением всех аксессуаров, заменены входные двери, крыльцо. Также полностью заменены электричество, автоматическая пожарная сигнализация, установлены новые светильники.

Да, сегодня руководителю района есть, о чем поговорить с родителями и коллективом школы, у них много общих тем для беседы, а самая главная — создание условий для комфортного обучения и пребывания детей в образовательном учреждении.