В Ногайском районе завершился первый день автопробега, посвященного 77-летию Великой Победы

Как было нами сообщено ранее, вчера в Ногайском районе стартовал автомобильный пробег, посвященный республиканской акции «Знамя Победы» и 77-ой годовщине Великой Победы.

Первое село, которое посетили участники автопробега было село Эдиге, граничащий с Тарумовским районом РД. Жители, увидев копию Знамени Победы, государственные флаги России и Дагестана, не скрывали своей радости и искренне приветствовали участников этого незабываемого марафона. Так было во всех населенных пунктах района: в селениях Калининаул, Ленинаул, Карасу и Кумли, которые вчера встречали нас.

В каждом из них возле памятных стел, землякам-воинам, не вернувшимся из полей сражений, состоялись митинги и торжественные возложения венков.

На этих митингах выступили главы вышеуказанных селений Расул Елгишиев, Алибек Кульдиев, Янибек Динакаев, Сакинат Елманбетова, руководитель автопробега, председатель Совета ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов района Акманбет Сангишиев, заместитель главы администрации Ногайского района Баймагомед Ярлыкапов, военный комиссар Ногайского и Тарумовского районов, майор Александр Мельников, председатель Совета женщин района Асият Манкаева, председатель Общественной палаты района Эльмурза Саитов, сын ветерана войны, член Ногайского РК КПРФ Тахир Аракчиев, председатель Совета ветеранов войны в Афганистане Сталинбек Култаев, председатель Союза участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Руслан Кунтувганов, ветеран войны в Афганистане, сотрудник райадминистрации Мурат Мамутов и другие.

– Цель нашего автопробега – это святая память о тех наших земляках, кто своим величайшим подвигом и ратным трудом победил фашизм в далеком 1945 году и заново восстановил разрушенный войной народное хозяйство в районе. Их всех имена на веки высечены на мемориале памяти в Терекли-Мектебе.

Еще одна цель – это проводимая нашими Вооруженными силами спецоперация на Украине, чтобы защитить от поднявшего там свою голову нацизма Россию и народ Украины. Только с этой целью и проводится там спецоперация. Люди, берегите память о нашей Великой Победе, чтите тех, кто отстоял честь и независимость нашей Родины в суровые годы войны. Пусть дети будут достойны этого величайшего героизма нашего народа, – отметил в своей речи Баймагомед Ярлыкапов.

Военный комиссар Александр Мельников в своих выступлениях подчеркнул, что наши ветераны всегда будут живы пока мы будем их помнить.

Эльмурза Саитов пожелал всем мирного неба над головой и благополучного возвращения российских воинов из Украины на Родину.

Асият Манкаева отметила, что такие мероприятия необходимы прежде всего для воспитания молодежи. «Если не будет патриотизма, не будет у нас ничего», – заявила она.

В своих выступлениях жители района Джантемир Аджиев, Авасхан Кульниязова, Оразали Копиев и многие другие поблагодарили организаторов автопробега и пожелали всем помнить о том, какой ценой досталась нам Великая Победа.

Автопробег по селам Ногайского района продолжается.

Источник: Голос Степи