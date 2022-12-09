В Ногайском районе в школе им.Кадрии открыли «Парту Героя» Кайтарбия Елманбетова

О подвигах стихи слагают

О славе– песни создают

Герои никогда не умирают

Герои в нашей памяти живут!

В Ногайском районе в школе имени Кадрии состоялась торжественная линейка, посвященная Всероссийскому образовательному проекту «Парта Героя» выпускника этой школы, героически погибшего при участии в специальной военной операции Кайтарбия Агалиевича Елманбетова.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Ногайского района Баймагомед Ярлыкапов, военный комиссар Тарумовского и Ногайского районов Александр Мельников, председатель Совета ветеранов войны и труда, правоохранительных органов при Ногайской районной администрации Акманбет Сангишиев, и. о. прокурора Ногайского района Аскербий Дильманбетов, тетя героя Кайтархан Отегенова, педагоги, ученики и многие другие.

Гостей поприветствовала директор школы имени Кадрии Альфия Акимова.

– Сегодня мы отдаем дань и честь нашим героям, павшим, но вместе с тем вечно живым героям. В специальной военной операции сегодня принимают участие 18 выпускников школы имени Кадрии. Они уже вписали свои имена золотыми буквами в историю нашей школы. Сегодня мы все – учителя, учащиеся и гости склоняем головы перед мамой нашего героя Альмиры Баякаевой, – завершила свое выступление Альфия Акимова.

Ведущие мероприятия очень подробно рассказали о школьных годах и героическом боевом пути Кайтарбия Агалиевича.

Александр Мельников выразил благодарность матери и родственникам Кайтарбия Елманбетова, который с честью выполнил свой воинский долг. Он подчеркнул, что ребятам есть с кого брать пример.

Акманбет Сангишиев отметил, что герои никогда не умирают, они всегда остаются в памяти и сердцах своего народа.

Баймагомед Ярлыкапов сказал, что сегодняшнее мероприятие очень важное и нужное, оно не позволит ученикам забыть наших героев, отдавших жизнь за Отечество, за нашу Россию, защищая ее интересы и целостность.

Далее со словами благодарности выступила тетя погибшего героя Кайтарбия Елманбетова.

– Сегодня в День Героев Отечества мы чтим память погибших, защищавших Родину, мы даем дань уважения мужественным защитникам нашей Родины. Конечно, нам потерявшим самого дорогого, родного человека очень трудно говорить. Самые трудные минуты директор школы, весь педагогический коллектив школы были с рядом нами, они разделили нашу боль и горе, за это им мы выражаем огромную благодарность. Конечно, не все знали о Кайтарбие, как о надежном товарище, патриоте своей страны, благодаря таким мероприятиям, классным часам, беседам и встречам подрастающее поколение знакомится с героями нашего времени. Как отмечал тренер спортивной лиги Ленинградской области, Кайтарбий – единственный мастер спорта по армейскому самбо среди ногайцев. Преподаватели военной академии, где учился Кайтарбий отзывались о нем как об ответственном и справедливом курсанте. О нем можно говорить очень много хорошего. Как сказал один мудрый человек: «Можно прожить совсем немного, но успеть оставить самый яркий след о себе». Эти слова, мне кажется, сказаны о нашем племяннике. Все, что вложено в Кайтарбий это заслуга его матери Альмиры Юсуповны и бабушки Саниет Янбаевны. Мы были не раз этому свидетелями. Кайтарбий пользовался большим авторитетом и среди сослуживцев. Его боевые товарищи, которые были с ним до конца, до последнего дня приезжали к нам на соболезнование. От них мы услышали много добрых слов о нашем Кайтарбие. Они говорили: «Он нам как брат, он очень мужественен, он очень справедливый командир. Он всегда находился рядом с нами, своим присутствием поддерживал нас. С нами нет Кайтарбия – молодого, энергичного, красивого, любящего жизнь, своих родных, свою Родину. Нам очень тяжело. Но мы гордимся нашим Кайтарбием», – со слезами на глазах сказала тетя героя Кайтархан Отегенова.

В завершении мероприятия, в небо были запущены шары.

Источник: Голос степи