В Ногайском районе в 16 населенных пунктах 3568 детей начнут новый учебный год

В администрации Ногайского района РД прошла коллегия по вопросам подготовки образовательных учреждений района к началу нового учебного года и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Сегодня, 25 августа, в здании администрации Ногайского района прошло заседание коллегии администрации МР «Ногайский район». На мероприятии приняли участие заместитель главы администрации района Баймагомед Ярлыкапов, начальник отдела образования администрации МР «Ногайский район» Алтын Агаспарова, специалист МКУ МЦ «Яслык» районной администрации Азиз Аджиев, директор МКУ «Центральная районная библиотека» Сабират Абубекерова, имам села Терекли-Мектеб Мухаммад Атангулов, отдельные главы сельских администраций и руководители районных организаций и учреждений.

По первому вопросу коллегии с докладом о готовности общеобразовательных учреждений района к началу нового учебного года 2022-2023 годов выступила начальник МКУ «Отдел образования администрации района» Алтын Агаспарова. Вначале она рассказала, что новый учебный год в 16-ти школах района встретят 3568 учащихся, в 11-ти дошкольных учреждениях – 1161 детей, в 3-х учреждениях дополнительного образования – 770 учеников. Впервые за школьные парты в этом году по району сядут 312 детей.

По словам руководителя отдела образования района, во всех общеобразовательных учреждениях организовано горячее питание. В течение лета силами педколлективов и техперсонала во всех школах района проводились ремонтные работы. На эти цели администрация района выделила 2 274 500 рублей, из них общеобразовательным учреждениям – 1 млн 317 тысяч рублей, дошкольным образовательным учреждениям – 823 тысяч рублей, учреждениям дополнительного образования – 133 тысяч рублей. Алтын Агаспарова доложила, что на сегодня все ремонтные работы завершаются. Учительские коллективы, воспитатели и техперсонал занимаются благоустройством территорий своих образовательных учреждений.

По информации начальника отдела образования района, все образовательные учреждения по результатам комиссионного обследования приняты к началу нового учебного года. Также все учащиеся будут обеспечены бесплатно учебниками.

«В целях устранения нарушений по антитеррористической защищенности образовательных учреждений за счет местного бюджета выделены финансы на установку турникетов на сумму 2 млн 652 тысячи рублей. На сегодняшний день турникеты установлены в 27 объектах образования», – доложила Алтын Агаспарова.

В 2021 году МКОУ «Карагасская СОШ им. К.Ш.Кидирниязова» участвовала в программе «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Также в мае этого года, по словам руководителя отдела образования, началось строительство мини-футбольного поля на базе МКОУ «Терекли-Мектебская СОШ им. А.Ш.Джанибекова» по проекту «Спорт в селе».

Из выступления Алтын Агаспаровой стало известно, что на базе 4 школ района: Терекли-Мектебской СОШ им. Кадрии, Боранчинской, Ленинаульской и Эдигейской СОШ создаются образовательные центры «Точка роста». В эти дни для их полноценного функционирования в отведенных им классных помещениях проведен капитальный ремонт. Для обеспечения реализации образовательных программ в необходимом объеме в данные центры нуждаются в соответствующей мебели и оборудовании. «Мы отправили в Министерство образования и науки РД фотоотчет о завершении ремонтных работ со старой мебелью, за что получили строгое замечание и указание о необходимости закупки новой мебели и оборудования в ближайшие сроки», – отметила Алтын Агаспарова.

Затем о работе МКУ МЦ «Яслык» администрации МР «Ногайский район», учреждений образования, культуры, религиозных и общественных организаций по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения рассказал специалист Центра Азиз Аджиев. По его словам, молодежный центр «Яслык» провел множество мероприятий, посвященных духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Среди них ряд мероприятий, направленных на просвещение молодежи и сохранение памяти об исторических событиях. К примеру, Азиз Аджиев перечислил ряд из них: это и мероприятия в честь празднования Дня защитника Отечества, и 1-й зональный этап интеллектуальной игры «Брейн-ринг. Битва эрудитов, Западная зона» по истории России и Дагестана в XVIII-XIX веках, и Всероссийская акция «Георгиевская ленточка. Я помню! Я горжусь!», и традиционный турнир по волейболу памяти учителей-ветеранов войны и труда Ногайского района, и многие другие не менее важные мероприятия.

«Молодежный центр «Яслык» тесно взаимодействует с учреждениями образования, культуры, религиозными и общественными организациями в вопросах по духовно-нравственному воспитанию молодежи. Работа в этом направлении проводится в соответствии с Планом работы Молодежного центра «Яслык» администрации Ногайского района», – отметил Азиз Аджиев.

Содокладчиком по данной теме на коллегии выступила директор Централизованной районной библиотеки Сабират Абубекерова. По ее словам, от того, какое воспитание мы будем давать нашим детям и молодежи зависит вся судьба нашего района, республики, Отечества. Сегодня в сельских библиотеках района зарегистрировано 2670 молодых читателей. Но посещают их в основном школьники. А вот, 99 процентов молодых людей, начиная с 18 до 25 лет, можно сказать, почти не открывают двери библиотек и читальных залов.

«Сегодня нравственным ориентиром для молодых людей выступают социальные сети, интернет. Несмотря на это, мы пытаемся приобщить молодежь к чтению книги. У нас проводятся очень много мероприятий. В наше время молодежь очень плохо знает свой родной язык. Мы уже в течение ряда лет проводим в районной библиотеке диктант по родному языку. В последние 2 года к нам приходит много молодежи, которые не умеют читать и писать на родном языке. Но надо отдать им должное, они стараются. Сейчас уже по диктанту «двоек» нет, «троек» стало мало», – отметила Сабират Абубекерова.

Она также подчеркнула, что в прошлые годы бывшие руководители Центра «Яслык» тесно сотрудничали с районной библиотекой, совместно проводили многие мероприятия. Однако этого про нынешнее руководство «Яслык» сказать уже трудно, связи почти нет. Поэтому молодежному центру района надо сделать правильный вывод и необходимо вместе со всеми работать в деле духовно-нравственного воспитания нашей молодежи.

По этому вопросу вторым содокладчиком выступила методист отдела образования района Альфира Мурзагишиева.

В обсуждении этой темы также приняли участие председатель Совета ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов Ногайского района РД Акманбет Сангишиев, имам районного центра Мухаммад Атангулов.

Источник: Голос Степи