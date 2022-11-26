В Ногайском районе состоялся межрегиональный детский фестиваль «Наш дом – Россия»

Сегодня, 26 ноября, в ЦНТ села Терекли-Мектеб Ногайского района Дагестана состоялся детский межрегиональный фестиваль «Наш дом – Россия». Организатором фестиваля является Федеральная национальная культурная автономия ногайцев России и мероприятие проходит под эгидой Федерального агентства по делам национальностей.

В фестивале приняли участие детские фольклорно- хореографические коллективы из Карачаево-Черкессии,Ставропольского края,Чеченской Республики,Астраханской области и Республики Дагестан.

Перед началом мероприятия в госоркестре народных инструментов и в фольклорно-этнографическом ансамбле «Айланай прошли гостей мастер-классы.

Чеченскую республику представляет детский хореографический ансамбль «Ушкын» национального ногайского центра из села Сары-Су. Руководитель группы Улангерек Маматалиевна Аджибатырова рассказала о своем коллективе корреспонденту газеты «Голос степи».

— Мы очень рады, что нам представилась возможность участвовать в таком масштабном мероприятии. Ансамбль «Ушкын» принимает активное участие в мероприятиях в Чеченской республике и за ее пределами. Недавно мы выступали в КЧР. В основном репертуар ансамбля – танцевальные композиции, но мы ставим и фольклорные постановки. Сегодня тоже у нас в программе есть и фольклор.

Фестиваль — очень важное и значимое мероприятие для всех нас. У нас есть возможность показать себя, посмотреть других. Такие мероприятия дают многое творческим коллективам. Надеемся, что такие фестивали станут традиционными, ведь дети должны общаться, — говорит руководитель группы. Корреспонденты нашей газеты также встретились с руководителем вокального кружка «Айданак» Дома культуры с. Новкус-Артезиан Ставропольского края Мухаметовой Аидой Равильевной.

— Кружок, которым я руковожу, открылся в 2021 году. Дети ходят с удовольствием, мы изучаем ногайский язык, культуру нашего народа, учим ногайские песни. Сегодня мы привезли две песни – хоровая и сольный номер, также будет прочитано стихотворение Мурата Авезова.

Мы очень рады, что участвуем в фестивале детских коллективов из разных регионов. Это мост дружбы между нами, между детьми. Были на мастер-классе, который показал государственный ногайский оркестр, нам очень понравилось. Для нас, для кружковцев это расширение кругозора, они увидели, как играет оркестр. Думаю, этот день дети запомнят навсегда. Пусть будет много таких мероприятий.

Далее в в 13 часов дня в Центре народного творчества состоялся непосредственно сам фестиваль,который дети и взрослые давно ждали.

Открыл детский фестиваль председатель Федеральной национальной автономии ногайцев России Валерий Казаков,который отметил значимость сегодняшнего мероприятия.

— Детский фольклорно-хореографический фестиваль ,объединяющий регионы России,где компактно проживают ногайцы задумывался давно и я очень рад,что он сегодня состоится. Фестиваль- это большой праздник для наших детей,это мост между ними. К тому же фестиваль даст толчок развитию ногайского языка и культуры среди наших детей,-отметил В.Казаков.

Он выразил благодарность главе Ногайского района Джамалутдину Эсиргепову за организацию проведения столь масштабного мероприятия,за гостеприимный прием тереклинцам.

Глава Ногайского района в своем поздравительном обращении к участникам фестиваля отметил,что лейтмотивом сегодняшнего мероприятия является не только знакомство между собой подрастающего поколения ногайцев,но самое главное- это возрождение культуры,традиции и обычаев нашего народа, возрождения такого обычая как куначество.

— Потому что мы в эти дни видим,как наши дети общаются между собой,интересуются танцами и культурой. Я желаю всем праздничного настроения, незавбываемых встреч и самое главное- яркого красивого фестиваля,- сказал Джамалутдин Эсиргепов.

Участников фестиваля также поздравили председатель региональной национальной культурной автономии Дагестана Зейдулла Аджибайрамов,и.о. главы села Терекли- Мектеб Ногайского района Вазирхан Аблезов,поэт Асан Найманов и другие.

В фестивале приняли участие коллектив « Юлдызлар» школы искусств им. С.Батырова Ногайского района Дагестана, детский ансамбль « Ушкын» села Сары-Су Шелковского района Чеченской Республики, ансамбль «Айданак» из Ставропольского края,коллектив из Астраханской области, хоровой ансамбль из Карачаево- Черкессии и другие хореографические детские ансамбли.

Дети читали стихи их старинных эпосов и известных ногайских поэтов- Мурада Авезова, Анвара Култаева,прозвучали народные ногайские песни в их исполнении, песни современных композиторов и конечно, народного композитора Арсланбека Султанбекова.

Зрители восторженно приняли юного певца из Астраханской области Богдана Петрушина,который исполнил патриотическую ногайскую песню.

Также публика долго аплодировала группе домбристов из Карачаево- Черкессии. В общем в этот день звучала домбра, баян и рояль можно сказать. Дети показывали свое искусство на разных инструментах и в разных жанрах.

По итогам фестиваля жюри наградило детские коллективы дипломами и подарками.

Как сказал председатель Региональной национальной культурной автономии ногайцев Республики Дагестан Зейдулла Аджибайрамов, в следующем году мы проведем такой фестиваль для детей из Кизлярского ,Бабаюртовского, Тарумовского и Ногайского районов,а также поселка Главсулак.

Источник: Голос степи