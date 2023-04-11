В Ногайском районе РД стартовала Всероссийская акция «Сирень Победы»

Вчера, 10 апреля, в Ногайском районе Республики Дагестан общеобразовательные учреждения присоединились ко Всероссийской акции «Сирень Победы». Мероприятия прошли в школах населенных пунктов Карасу и Боранчи.

Совет женщин Ногайского района совместно с Управлением образования района, подключая актив женщин села, общественные организации, проводят акции, посвященные Великой Победе.

В селе Карасу на территории школы была посажена Аллея сирени. Гостями мероприятия были председатель Совета женщин Ногайского района Асият Манкаева, руководитель Ногайского лесничества Феруза Дикинова, специалист УО Н.Кельдасова, директор молодежного центра «Яслык» А.Шамбилов, старейшина села Енали Копиев, участник СВО В.Османов, мама участника СВО Залимхана Арикбаева. В акции также участвовали жители села, учителя, учащиеся школы.

Выступавшие отметили, что эта акция направлена сохранению памяти о наших соотечественниках, воевавших в Великой Отечественной войне, добывшие победу ценой своей жизни.

– Акция объединяет нас в одном – у нас одна память, которая жива, пока мы будем помнить тех, кто ради нашего будущего отдал свои жизни на полях сражений. Сегодня и нас приходится брать в руки оружие и бить врага. Мы обязательно победим, вы не переживайте за нас, победа будет за нами, ведь ваша поддержка дает нам силы, – сказал в своем выступлении Вагап Османов. Он тоже посадил сирени вместе со свей семьей. А.Манкаева передала посылки военнослужащим СВО через В.Османова.

В селе Боранчи на мероприятии присутствовали председатель отдела союза чернобыльцев Ногайского района Р.Кунтуганов, Асият Манкаева и Феруза Дикинова, корреспондент газеты «Голос степи» Гульфира Бекмуратова, родители погибшего участника СВО Алибека Шамсудинова, мама участника СВО Залимхана Аджиманбетова, учителя и учащиеся школы. Возле памятника павшим героям прошла линейка, учащиеся начальных классов прочитали стихи, спели песню «Катюша». Со словами приветствия выступил директор школы Б.Зарболганов, гости акции сказали слова благодарности организаторам мероприятия, пожелали детям мирного неба, а участникам специальной военной операции скорого возвращения домой и скорой Победы.

Затем участники акции посадили сирени. Феруза Дикинова привезла в обе школы саженцы березы, сосен, можжевельника. В Боранчи посадили березы имени Алибека Шамсудинова и Залимхана Аджиманбетова. Что самое отрадное, в акции активное участие приняли дети.

Источник: Голос степи