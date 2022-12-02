В Ногайском районе провели ежегодную акцию «Ангелы Земли» ко Дню Международного дня инвалидов

Вчера, 1 декабря, Комплексный Центр социального обслуживания населения при поддержке Администрации Ногайского района организовали праздник в рамках проекта «Ангелы земли» для детей с ограниченными возможностями. Отметим,что такой праздник в муниципалитете проводится ежегодно.

Работниками КЦСОН были приглашены дети с ограниченными возможностями, находящиеся на обслуживании в отделении семей с детьми. В мероприятии приняли участие более 100 детей, а также их родители. Праздник проходил в банкетном зале «Абдула», где для гостей были накрыты столы работниками КЦСОН, а также посильную помощь в этом оказали агентство «Белая роза».

Мероприятие вел популярный ведущий Исакаев Даниял, с детской программой выступили Детский дом творчества, Ногайский драматический театр, детский танцевальный ансамбль «Карлыгаш».

С приветственным словом к детям и родителям обратились заместитель главы администрации Ногайского района Хамидулла Саитов, начальник Управления образования Алтын Агаспарова, председатель совета женщин района Асият Манкаева А.Б..

Творчески одаренные дети среди приглашенных показали свое мастерство: читали стихи, играли на домбре. Выступления участников были настолько яркими и эмоциональными, что не было ни одного человека, сидящего в зале без теплой улыбки на лице, а царившая атмосфера тепла и уюта наполняла сердца всех, кто был в этот день вместе с нами. Особое внимание хотелось обратить на то, что люди с ограниченными возможностями здоровья, очень талантливы, имеют огромное стремление к жизни, к занятию творчеством. Завершили праздник любимые всеми детьми аниматоры группы «Элвин», у которых была заводная программа с новыми костюмами.

Виновникам торжества были вручены сладкие призы. Наши получатели социальных услуг были рады проявленному к ним вниманию, они сердечно поблагодарили гостей за выступление. Ребята, как одна дружная семья, смогли пообщаться друг с другом за общим столом во время чаепития. С хорошим зарядом настроения и массой полученного позитива дети отправились домой.

Коллектив отделения социального обслуживания нам дому детей семей с детьми сердечно благодарит администрацию и организации Ногайского района, глав сельских администраций, отдельных граждан, торговую базу «Арсенал» за оказанную материальную помощь на проведение праздника. Отдельное спасибо отделение выражает жительнице района Авархан Эсенгельдиевой за предоставленную сладкую выпечку. Репортаж о проведенном мероприятии снят ногайским телевидением Дослар ТВ.

Источник: Голос степи