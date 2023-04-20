В Ногайском районе прошла акция «Сладкая посылка солдату в праздник Ураза байрам»

18 апреля с Ногайского района проведя акцию «Сладкая посылка солдату в праздник Ураза байрам» в зону боевых действий на Донбассе отправлена очередная партия посылок для участников Специальной военной операции, сообщила корреспонденту «Голос степи» председатель Совета женщин при администрации Ногайского района Асият Манкаева.

По ее словам, свыше 150 посылок было отвезено в Махачкалу на площадку Правления ДРОО « Поддержка курса Главы РД».Там же машину с посылками встретила председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева и председатель вышеназванного Правления Юкрудин Салимханов. Они выразили благодарность всем жителям района за поддержку участников СВО.

Отдельно поблагодарила Асият Манкаева жителей района, руководителей организаций, которые откликнулись на ее призыв помочь собрать посылки.

— Хочу выразить огромную благодарность неравнодушным жителям района,особенно всем образовательным и дошкольным учреждениям, сотрудникам администрации района, работникам Ногайской райбольницы, библиотечной системы, глав сел Кумли и Карасу, артистам ансамбля «Айланай», коллективу газеты «Голос степи», общественной организации чернобыльцев, руководителя Ногайского лесничества Ферузу Дикинову и многих других, которые непосредственно помогли в сборе сладких посылок. Еще выражаю благодарность предпринимателям района — заправке Байманбетова, ТД «Модный дом», «Евростоловой» и многим другим. Еще и отдельно и женщины района, матери участников СВО активно приняли участие. Всех не перечесть, — отметила Асият Манкаева.

Она также выразила благодарность начальнику ОМВД России по Ногайскому району Наби Каракаеву за предоставленный транспорт.

Граждане приносили конфеты, финики, соки, чай, национальную выпечку и другие сладости.

— Мы знаем, что наша помощь,наша поддержка очень важна военнослужащим,тем кто сейчас непосредственно находится на передовой. Пусть Всевышний бережет их и очень ждем возращения наших земляков в свой отчий дом, — заключила Асият Манкаева.

Посылки уже отправлены в зону боевых действий на Донбассе.

Источник: Голос степи