В Ногайском районе пройдет этнофестиваль «Ногай Эл»

Сегодня, 23 мая, в Ногайском районе Дагестана состоится масштабное и праздничное событие – чествование конников, прибывших из Карачаево- Черкесской Республики, Ставропольского края, Чеченской Республики и Дагестана.

Всадников, вот уже неделю скачущих в ногайские степи, в каждом селе по пути встречали с хлебом и солью, песнями.

Наконец сегодня все конники прибыли в сердце ногайской культуры и истории — Ногайский район, село Терекли- Мектеб.

Всадники торжественным маршем прошлись по главным улицам райцентра, где люди встречали их восторженно.

Для гостей в степи между селами Терекли-Мектеб и Батырмурза установили несколько юрт.

Завтра с 10 утра в праздничной программе энтофестиваль и скачки, а также выставка ногайских традиционных блюд, где самым востребованным напитком станет кумыс, который утоляет жажду в эти жаркие дни.

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