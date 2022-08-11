В Ногайском районе появится солнечная электростанция мощностью 60 МВт

Об этом сообщил на заседании Правительства РД руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Артем Хрюкин.

11 июля 2022 года состоялось торжественное открытие первой крупной солнечной электростанции мощностью 15 МВт в городе Южно-Сухокумск. Инвестором проекта является ГК «Хевел».

«Данной компанией в нашей республике планируется реализация еще одного проекта, это Строительство Ногайской солнечной электростанции мощностью 60 МВт стоимостью 3 млрд 900 тыс. руб. В период строительства электростанции будет создано 200 рабочих мест, в период эксплуатации – 20», — рассказал Хрюкин.