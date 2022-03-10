В Ногайском районе Дагестана состоялась акция «Мы за Россию! Мы вместе!»

В Ногайском районе, в селе Терекли-Мектеб прошла акция в поддержку Президента России Владимира Путина. В ней приняли участие представители общественных организаций, волонтеры,неравнодушная часть населения района и конники из конного общества.

Состоялся автопробег и конное движение с флагами России, Дагестана и Ногайского народа. Участники автопробега- всадники и автомашины проехали по центральной улице имени ногайского полководца Эдиге до самого края села.

При выезде из села, возле стеллы участники акции провели митинг. В конце акции все вместе прокричали « Мы за Россию!!! Мы вместе!!!».