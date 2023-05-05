В Ногайском районе Дагестана открыли памятный знак жителям муниципалитета – участникам СВО

Сегодня в парке имени Ф.Капельгородского в селе Терекли-Мектеб Ногайского района в торжественной обстановке был открыт памятный знак жителям Ногайского района – участникам специальной военной операции на Украине.

В наше тревожное время российские военнослужащие мужественно и отважно выполняют поставленные перед ними боевые задачи, храбро участвуя в специальной военной операции в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Среди участников СВО находятся сегодня сотни и тысячи ребят из Дагестана, в том числе более сотни молодых людей и из Ногайского района.

К сожалению, несколько земляков-участников специальной военной операции пали смертью храбрых, защищая свободу и независимость нашей Родины. Учитывая это, руководство района решило установить возле братской могилы павшим героям в годы Великой Отечественной войны в парке имени Ф.Капельгородского села Терекли-Мектеб памятный обелиск в честь живых и погибших участников СВО.Право открыть памятный знак было предоставлено главе администрации Ногайского района Джамалутдину Эсиргепову, председателю Совета ветеранов Вооруженных Сил, труда и правоохранительных органов Ногайского района Акманбету Сангишиеву и отцу погибшего участника СВО из села Боранчи Алибека Шамсудинова – Денибеку Шамсудинову.

Выступивший на митинге глава района Джамалутдин Эсиргепов отметил, что сегодня в историю района вписывается еще одна знаменательная страница – это открытие памятного обелиска в честь всех участников специальной военной операции на Украине. Руководитель района убежден, что этот памятник поможет передать нам и подрастающим поколениям самое дорогое, что есть у нашего народа – героическую память о наших земляках, кто с достоинством и с честью, порой ценой собственной жизни, выполняет в эти дни приказ Родины.

«Сегодня на СВО участвуют более 60 наших земляков. Каждый из них мужественно и профессионально исполняет свой долг. Мы сегодня также склоняем головы и перед светлой памятью наших жителей, отдавших свои жизни ради будущего нашей страны. Смертью храбрых пали Кайтарбий Елманбетов, Арифулла Байрамов, Алибек Шамсудинов, Вячеслав Максидов, Амирхан Мурзагельдиев, без вести пропал Курбан Курбанов. Это герои, которые по первому зову Отечества встали на защиту ее интересов», – сказал Джамалутдин Эсиргепов. Он также подчеркнул и ратные будни живых участников СВО, находящихся сегодня на передовой линии борьбы с неонацизмом.

В своем выступлении председатель Совета ветеранов Вооруженных Сил, труда и правоохранительных органов района Акманбет Сангишиев подчеркнул, что для нас всех сегодня является гордостью, что наши ребята не посрамили честь своего народа и доблестно выполняют свой воинский долг на Украине. «Мы горды и тем, что многие из них награждены боевыми орденами и медалями», – констатировал А.Сангишиев.

Военный комиссар Тарумовского и Ногайского районов РД Александр Мельников от нахлынувшего волнения из-за трогательной обстановки момента несколько секунд не мог начать свое выступление. Не скрывая своих чувств, он признался: «Тяжело говорить… Могу сказать одно: честь и большое глубокое уважение нашим ребятам, которые выполняют свой долг на специальной военной операции. 78 лет исполняется скоро нашей Великой Победе, но время, к сожалению, вернул нашу страну снова к борьбе с фашизмом. И как в предыдущей войне, я уверен, что победа будет за нами, враг будет разбит и все наши ребята, которые сейчас находятся на СВО вернутся к нам живыми и здоровыми».

Особо содержательным и осмысленным было выступление исполнительного секретаря Ногайского районного отделения ВВП «Единая Россия» Амирхана Межитова (его сын Замир тоже является участником СВО), который заметил, что установка данного обелиска содержит в себе глубокий смысл. Он обратился ко всем, чтобы этот обелиск мы воспринимали как посвящение и живым, и павшим участникам СВО, как признание их мужества и подвига.

«Выполняя боевые задачи, у российских солдат формируется новый взгляд на мир. Они видят мир теперь по-новому и думают по-другому. Наша задача сегодня – соответствовать их пониманию сегодняшней обстановки: воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, быть верным Родине, быть профессионалами и делать все, что от нас зависит, чтобы многонациональная Россия победила и процветала.

Специальная военная операция – это горячая фаза гибридной войны. Мы ложимся и встаем с мольбой, чтобы наши сыновья вернулись живыми, и чтобы больше не было погибших. Я верю, что скоро горячая фаза закончится и победа будет за нами. Но противостояние с неофашизмом на этом пока не завершится. Для этого требуется наше сплочение и единство по всем фронтам», – заключил свою речь А.Межитов.

Трогательным было также выступление матери участника СВО, майора, командира дивизиона Джамалутдина Отегенова – Кайтархан Отегеновой, которая отметила, что памятник нужен и ребятам, которые сейчас находятся на передовой, нужен и матерям, и женам, которые ждут возвращения своих родных и близких. «Памятник еще нужен и сегодняшнему подрастающему поколению, который должен воспитываться на примерах такого мужества и доблести», – обратилась к молодежи К.Отегенова.

На митинге также выступили исполняющий обязанности командира местной войсковой части Семен Софронов, отец погибшего смертью храбрых, выполняя свой воинский долг на передовой линии СВО, жителя села Боранчи Алибека Шамсудинова – Денибек Шамсудинов.

Участники митинга почтили память погибших воинов-земляков при выполнении боевых задач на СВО минутой молчания и возложили цветы и венки к недавно открытому памятному знаку.

Источник: Голос степи