В Нижнем Казанище прошла акция «Сад памяти»

29 апреля в рамках республиканского субботника, в Нижнем Казанище, прошла важная и масштабная акция, которая объединила матерей, отцов, вдов и детей, погибших военнослужащих в зоне проведения СВО, «Сад памяти».

Напомним, что Расул и Хадижат Сайкумовы, родители погибшего на СВО Махача Сайкумова, в память о сыне и обо всех военнослужащих, разбили на 90 сотках земли фруктовый сад.

В посадке деревьев приняли участие исполняющий обязанности главы Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев, председатель Комитета лесного хозяйства РД Вагаб Абдулхамидов, глава администрации МО «село Нижнее Казанище» Нурутдин Ирбаинов и другие.

Уллубий Ханмурзаев подчеркнул, что сад много лет будет напоминать и взрослым и детям о наших героях.