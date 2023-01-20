В некоторых муниципалитетах Дагестана запускается пилотный проект по легализации теневой занятости

Вопросы снижения неформальной занятости в муниципалитетах региона рассмотрели на совещании под руководством вице-премьера Дагестана Абдурахмана Махмудова.

Как сообщает портал e-dag. ru, в совещании приняли участие министр труда и социального развития РД Мурад Казиев, руководители ряда муниципалитетов Дагестана, а также представители муниципальных межведомственных комиссий.

Выступая, Махмудов выделил основные задачи по легализации теневой занятости, которые были поставлены Сергеем Меликовым перед Правительством Дагестана.

«На сегодняшний день до 50% индивидуальных предпринимателей все еще находятся в тени и имеют нарушения, связанные с осуществлением коммерческой деятельности без регистрации в налоговой службе. Это недопустимо и мы намерены с этим бороться. Требуется привести все в соответствие с установленным законодательством», — сказал Махмудов.

Совещание проходило в режиме живого общения, с обменом точек зрения в целях достижения обозначенных целей и задач.