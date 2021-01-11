Экономика

В Нацпарке «Самурский» будет построен визит-центр

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Национальный парк «Самурский» общей площадью более сорока восьми тысяч гектар создан на территории четырёх муниципалитетов Дагестана и представляет собой уникальный природный объект. Для развития здесь туристической отрасли на территории парка планируется строительство эколого-просветительского комплекса визит-центра, где помимо другого функционала будет находится экспозиция, посвященная особо охраняемым природным территориям республики. Дополнительно, разрабатываются туристические маршруты для разной категории туристов, а том числе и для граждан с ОВЗ. Открытие визит-центра запланировано на весну 2022 года. На данный момент готовится концепция проекта и дизайн экспозиции.

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