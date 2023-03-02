В Национальном музее Дагестана им. А Тахо-Годи открыли Год Расула Гамзатова

Фото-литературная выставка собрала 100 фотографий и более 50 стихотворений великого поэта Дагестана.

Как отметила куратор выставки, заместитель генерального директора Джамиля Дагирова, выставка – это путешествие в жизнь и творчество Расула Гамзатова: «где каждое его поэтическое слово навсегда вписано в историю литературы страны. Он прославил Дагестан на весь мир. Он, повидавший многие уголки мира, но оставшийся истинным сыном гор — для каждого дагестанца любим по-своему».

Выставка представлена во всех открытых пространствах музея.

— Мы отобрали самые интересные фотографии разных лет жизни Расула Гамзатова. Большинство снимков представлены из фотодокументального фонда музея. На протяжении года музей будет принимать активное участие в праздновании Года Расула Гамзатова, — отметила хранитель фотодокументального фонда Алена Магомедова.

Посетить выставку можно до конца года.

Музей открыт для посетителей с 10:00 до 18:00.

Понедельник выходной.