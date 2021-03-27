В Национальной библиотеке Махачкалы прошло совещание по агропромышленному развитию Хунзахского района

Совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса Хунзахского района прошло в Махачкале под руководством зампредседателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова. Он отметил, что Хунзахский район — аграрная зона республики, где основная отрасль экономики — сельское хозяйство.

Также было сообщено о том, что в прошлом году на аграрное развитие района было выделено 102 миллиона рублей в рамках господдержки. Кроме того, построен и введён в эксплуатацию ряд соцобъектов.

В рамках совещания глава Хунзахского района обратил внимание на проблему с перераспределением земель для отгонного животноводства и предоставлением субаренды без ведома Минимущества РД.

Руководители хозяйств района получили информационную помощь по мерам поддержки от государства для развития сельского хозяйства. Также были обсуждены вопросы орошения сельхозземель, создания СПоК.